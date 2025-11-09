İznik Gölü’nde rekor av: 5 balıkçı tek seferde 21 ton gümüş balığı yakaladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İznik’e bağlı Göllüce Mahallesi tekneyle göle açılan balıkçılar, rutin av için suya ağ attı.

Kısa süre sonra ağı çekmeye başlayan ekip, beklemedikleri büyüklükte bir balık sürüsüyle karşılaştı. Tekneye alınan balıkların ağırlığı tartıldığında, toplam 21 ton olduğu belirlendi.

İZNİK GÖLÜ İÇİN REKOR

Balıkçılar, bu miktarın İznik Gölü’nde şimdiye kadar tek seferde yapılan en büyük av olduğunu ifade etti.

Son yıllarda yaşanan kuraklığa rağmen böyle bir verim alınmasının kendilerini şaşırttığını belirten yöre halkı ise olayı “doğanın bereketi” olarak değerlendirdi.

"BALIK CİPSİ" OLARAK İHRAÇ EDİLECEK

Türkiye’nin beşinci büyük gölü ve Marmara Bölgesi’nin en geniş tatlı su kaynağı olan İznik Gölü, hem bölge ekonomisi hem de ekosistem açısından kritik öneme sahip.

Avlanan gümüş balıklarının, çevredeki tesislerde işlendikten sonra Avrupa Birliği ülkelerine “balık cipsi” olarak ihraç edileceği öğrenildi.