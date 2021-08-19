İznik’te bin 800 yıllık mumyalar ilk defa görüntülendi

İznik’te bin 800 yıllık mumyalar ilk defa görüntülendi

Arkeoloji müzesi çalışmalarını yerinde inceleyen Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, bin 800 yıllık Romalı anne ve kızın mumyalarını görünce, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

4 medeniyete başkentlik yapan İznik’te, İznik Arkeoloji Müzesi yapımının çalışmaları aralıksız sürüyor.

Mimarisi ile dünyaya örnek olacağı belirtilen müzedeki çalışmaların geldiği nokta, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu tarafından yerinde incelendi.

Çavuşoğlu, çalışmalar hakkında Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu’ndan bilgi aldı.

ÖZEL DEPOYU ZİYARET ETTİ

Ardından Çavuşoğlu, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ile açılacak olan müzenin en önemli eseri olan ve kamuoyuna bu zamana kadar gösterilmeyen Romalı anne ve kızının mumyasının bulunduğu özel depoyu ziyaret etti.

HAYRETİNİ GİZLEYEMEDİ

2018 yılında İznik’te çıkarılan bin 800 yıllık mumyaları gören Çavuşoğlu, hayretini gizleyemedi.

Çavuşoğlu, lahdin üzerinde bulunan özel korunaklı camdan cep telefonu kamerası ile mumyaları görüntüledi.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA HİZMETE GİRECEK

Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, dünya tarihe ışık tutacak olan İznik’in yeni arkeoloji müzesinin önümüzdeki yıllarda hizmete gireceğini ifade etti.