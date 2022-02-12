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    Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli’de üs bölgesini ziyaret etti

    Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli’de Keklikkule üs bölgesini ziyaret ederek jandarma personeli ile bir araya geldi.
    • İHA
    • 12.02.2022 - 16:09
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    Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli’de üs bölgesini ziyaret etti

    Dün geldiği Tunceli’de askeri birliklerde denetlemelerde bulunan Jandarma Genel Orgeneral Arif Çetin, daha sonra Vali Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etmişti.

    GÖREVİ BAŞINDAKİ PERSONELLE GÖRÜŞTÜ

    Orgeneral Çetin bugün de Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve beraberindekilerle birlikte Şehit Jandarma Er Sadettin Yıldız (Keklikkule) güvenlik kulesini ziyaret ederek görevi başındaki jandarma personeliyle bir araya geldi.

    BİLGİ VERİLDİ

    Orgeneral Çetin’e burada devam eden operasyonlar hakkında bilgi verildi.

    Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli’de üs bölgesini ziyaret etti #1

    Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli’de üs bölgesini ziyaret etti #2

    Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli’de üs bölgesini ziyaret etti #3

    Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli’de üs bölgesini ziyaret etti #4

    Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli’de üs bölgesini ziyaret etti #5

    Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli’de üs bölgesini ziyaret etti #6


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