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Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli’de üs bölgesini ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tunceli’de üs bölgesini ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli’de Keklikkule üs bölgesini ziyaret ederek jandarma personeli ile bir araya geldi.