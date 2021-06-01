Japonya’da sattığı yemekten saç çıkınca, saçlarını kazıttı

Sattığı yemeğin içinden saç çıkması üzerine saçını kazıtan işletme sahibi, müşterisini evinde ziyaret ederek özür diledi.

Japonya'nın Osaka şehrinde, Ryota Shimada isimli bir şahsın sattığı ‘takoyaki’ (ahtapot topları) yemeğinin içinden saç çıktı.

Shimada, bunu onuruna yediremeyince kendini cezalandırdı.

Müşterisini evinde ziyaret edip özür dileyen adam, Japon toplumunda büyük hatalar karşısında pişman olduğunu göstermenin eski yollarından biri olan ‘saç kazıtma’ işlemini gerçekleştirdi.

“AYNI HATAYI BİR DAHA YAPMAYACAĞIM”

Shimada, sahibi olduğu işletmenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir müşterinin takoyakisinde saç bulduğuna dair bir şikayet aldım. Bu affedilmez hataya neden olduğum için içtenlikle özür dilerim. Yaşadığım derin pişmanlığın bir ifadesi olarak kafamı kazıdım ve aynı hatayı bir daha yapmayacağım.”

“ÇOK ONURLU BİR DAVRANIŞ”

Bu hareket sosyal medya üzerinde büyük takdir ile karşılandı.

Kullanıcılar tarafından, “İşletme sahiplerinin nasıl davranması gerektiğine dair ne güzel bir örnek”, “Çok onurlu bir davranış”, "Bu kadar içten özür dileyen çok az insan kaldı" şeklinde yorumlar yapıldı.

JAPONYA’NIN ÜNLÜ SOKAK LEZZETİ

Buğday unu bazlı bir bulamaçtan yapılan ve özel kalıplı tavada pişirilen top şeklinde bir Japon yemeği olan takoyaki, hamurun içine konulan küçük ahtapot parçaları (tako), kızartılmış deniz ürünleri parçacıkları (tempura), zencefil turşusu ve taze soğandan oluşmaktadır.

Genelde ara öğün olarak tüketilen takoyaki, Japonya'nın ünlü sokak lezzetlerinin başında gelmektedir.