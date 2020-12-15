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    Jigolo dolandırıcılığı arttı, polis harekete geçti

    İstanbul'da internet sitelerine jigolo ilanları verip ağlarına düşürdükleri kişileri dolandıranların sayısı artmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2020 - 10:25
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 10:30
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    Jigolo dolandırıcılığı arttı, polis harekete geçti

    İnternet siteleri ve sosyal medya mecralarına verilen ilanlarda jigolo adayları arandığı belirtilerek, erkeklere kadınlarla tanışıp yüklü miktarlarda para kazanabilecekleri vaat ediliyor.

    Kolay yoldan para kazanma fırsatı bulduğunu düşünenler, jigolo sitelerine kişisel bilgilerini girerek VIP ya da Gold üyelik satın alıyor.

    KAYIT PARASI ALIYORLAR

    Günde birlikte olduğu kadınlara göre 2 ile 5 bin TL arasında para kazanacağını düşünen üyeler, üyeliğin derecesine göre bin ile 2 bin TL arasında kayıt parası ödüyor.

    Tuzağa düşürülen erkek durumu fark edip üyeliğini sonlandırmak istediğinde ise cayma bedeli ödemek zorunda kalıyor.

    Jigolo dolandırıcılığı arttı, polis harekete geçti #1

    FETÖ İLE KORKUTUYORLAR

    Bazıları ise şebeke üyeleri tarafından aranarak "FETÖ hesabına para yatırmışsın. Başın belada ama biz sana yardım ederiz." diyerek hesaplarına ek para transferi yaptırıyor.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Birçok kişi rezil olmamak adına şikayetçi olmaktan çekinirken, son dönemde internet sitelerine yapılan yorumlar ve polise gelen isimsiz şikayetler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeniden bu çeteleri çökertmek için çalışma başlattı.

    Son olarak Temmuz ayında aynı yöntemle 5 bin kişiyi dolandıran çete çökertilerek 14 kişi tutuklanmıştı.

    jigolo

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