Kabataş İskelesi’nde cerrahi maskeli iki şahıs, vapura binmek için turnikeden geçen vatandaşların oluşturduğu kalabalıktan yararlanarak yankesicilik yöntemiyle 4 kişinin cep telefonunu çaldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerindeki Kabataş İskelesi’nde 2 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Adalar’a ve Üsküdar’a gitmek isteyen vatandaşlar iskele önünde beklemeye başladı.

Bir süre sonra içeriye giren vatandaşlar turnikeden geçerek gelen vapura binmek istedi.

O esnada vatandaşların arasında dolaşan cerrahi maskeli 2 şahıs, arka ceplerine cep telefonlarını koyan vatandaşları gözüne kestirdi.

Vapura binecekmiş gibi içeriye giren iki şahıs, kalabalıktan yaralanarak 4 vatandaşın cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı.

BİRİ PERDELEME YAPTI DİĞERİ ÇALDI

Şahıslardan birinin perdeleme diğerinin ise cep telefonlarını aldığı anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Telefonlarının çalındığını fark eden 4 mağdur kişi, durumu yetkililere bildirdi.

POLİS, YANKESİCİLERİ TESPİT ETTİ

Yetkililerin güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemesi sonucu iki şahsın olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Polis, yankesici şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kabataş İskelesi’nde organize yankesicilik kamerada ViDEO

























