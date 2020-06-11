- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Kabataş'ta iki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
Kabataş'ta iki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
Bir motosikletlinin, şerit değiştirirken başka bir motosiklet ile çarpıştığı o anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 11.06.2020 - 09:27
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, seyir halinde olan bir motosikletli, yolcu alan otobüsün kendisini sıkıştırması üzerine sağ şeride geçmek istedi.
Sağ şeride geçen motosikleti arkadan gelen başka motosikleti fark etmeyerek arkadan çarptı.
4 YARALI
İki motosiklet yola savrulurken üzerinde bulunan 4 kişi de yere düştü. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, otobüs şoförünün ise durmayarak yoluna devam ettiği görüldü.
Kabataş'ta iki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı