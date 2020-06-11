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    Kabataş'ta iki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

    Bir motosikletlinin, şerit değiştirirken başka bir motosiklet ile çarpıştığı o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 11.06.2020 - 09:27
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    Kabataş'ta iki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, seyir halinde olan bir motosikletli, yolcu alan otobüsün kendisini sıkıştırması üzerine sağ şeride geçmek istedi.

    Sağ şeride geçen motosikleti arkadan gelen başka motosikleti fark etmeyerek arkadan çarptı.

    4 YARALI

    İki motosiklet yola savrulurken üzerinde bulunan 4 kişi de yere düştü. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

    Görüntülerde, otobüs şoförünün ise durmayarak yoluna devam ettiği görüldü.

    Kabataş'ta iki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

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