Kabe'ye artık yüz sürülemeyecek

Pandemi nedeniyle alınan önlemler kapsamında cennet taşı Hacerü'l Esved ile mültezeme bariyer konulması nedeniyle dokunulamayacak.

Dünya'nın dört bir yanında yaşayan müslümanlar, hac ibadetlerini gerçekleştirmek için Mekke'ye doğru yola çıktı.

Diğer yandan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Kabe’nin etrafında Osmanlı’nın Beytullah’a saygı olarak yaptığı tarihi revakların sökülmesi ile başlayan tartışmalara pandemi nedeniyle yeni düzenlemeler getirdiği belirtti.

Kabe’nin etrafına hiçbir şekilde dokunulamayacak

Hacerül esved taşı ile Kabe kapısı arasındaki kısım (Kabe duvarı) olarak bilinen 'mültezem'e, cennet taşı Hacerül Esved’e ve Kabe’nin duvarlarına yüz süren, hürmet gösteren hacılar artık bariyer konulması nedeniyle Kabe’nin etrafına hiçbir şekilde dokunamayacak.





Kabe etrafına konulan bariyerler engel oluyor



Daha önce sakin dönemlerde Hacer’ül Esved’i ziyaret eden Müslümanlar, Allah’ın evi Beytullah’a yüz sürerek dualar ediyordu.

Kabe’nin içi gibi kabul edilen Hicri İsmail’de namaz kılıp huzur bulan hacı adayları, artık bu güzellikleri yaşayamıyorlar.

Pandemi tedbirleri bahane edilerek, Kabe etrafına konulan bariyerler yüzünden hiçbir yere dokunmak artık mümkün değil.





Bariyer uygulaması büyük tepki gördü



Bu düzenlemenin tavafın ruhuna aykırı olduğunu belirten hacı adayları, Harem-i Şerif’de yapılacak bütün düzenlemelerin, Müslüman devletlerin dini liderlerine sorularak yapılmasını talep etti.

İHA'nın haberine göre; yeni kurallar hiçbir Müslüman ülkeye bilgi verilmezken, bariyer uygulaması büyük tepki gördü.