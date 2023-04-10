Kaçak göçmenler 'Yunanistan' diye Küçükada'ya bırakıldı Yunanistan'a bağlı olduğu söylenerek Küçükada'ya bırakılan Filistin ve Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen, jandarma tarafından kurtarıldı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA Türkiye’de kaçak göçle amansız mücadele devam ederken, yine Türk filmlerini aratmayan bir olay yaşandı… Muğla’nın Bodrum ilçesi Türkbükü Mahallesi Küçükada'da bir grup kaçak göçmenin mahsur kaldığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye ulaşan ekipler, 20 kaçak göçmeni kurtardı. Yunanistan diye Küçükada'ya bıraktılar Filistin ve Suriye uyruklu göçmenlerin, 8 Nisan'da araçla İzmir'den Aydın'ın Didim ilçesine gittiği, oradan da sürat botuyla Yunanistan adası denilerek Küçükada'ya bırakıldığı tespit edildi. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.