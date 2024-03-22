Kaçak ilaçlar gümrük memurları tarafından yakalandı Türkiye’ye günübirlik olarak ziyarete gelen Bulgaristan vatandaşının aldığı anabolik steroid ilaçlar, Kaptan Andreevo Karakolu'nun gümrük memurları tarafından ele geçirildi.

İHA

Bulgaristan’ın Kaptan Andreevo Gümrük Karakolu'nun gümrük memurları, kontrol noktasında Bulgaristan plakalı bir arabanın denetimi sırasında 425 paket tıbbi ürüne el koydu.

Araçta, beyan edecekleri bir şey olmadığını belirten Bulgaristan vatandaşı sürücü ve kadın yolcusu, Türkiye'den Bulgaristan'a seyahat etti.

Çok sayıda tıbbi ürün ele geçirildi

Araç, kapsamlı bir gümrük muayenesi için seçildi.

Gümrük görevlileri tarafından yapılan kontrollerde, sürücünün sahip olduğu valiz ve sırt çantasındaki kıyafetlerin altında çok sayıda tıbbi ürün ele geçirildi.

Farklı amaçlara yönelik tabletler de bulundu

Bir kısmı anabolik steroid olan enjeksiyon solüsyonları, ampuller ve farklı amaçlara yönelik tabletlerin yer aldığı 425 paket bulundu.

Kaçak ilaçlara el konulurken, ilaçları getiren kişiye Gümrük Kanunu uyarınca bir işlem yapıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)