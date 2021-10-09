Euro
10.3829
1.05%
Dolar
8.9684
1.05%
Altın
505.81
1.03%
Borsa
1.398
0.08%
Bitcoin
490.876
0.95%
EXEN Coin
21.90
5.84%
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C
    Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullananlara yapılan denetimde lastik yakıldı

    Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullananlara yapılan denetimde lastik yakıldı

    Kırsal mahallelerde yapılacak kaçak elektrik denetimi için harekete geçen jandarmaya izin vermeyen bir grup şahıs, lastik yakarak yolu kapattı.
    • AA
    • 09.10.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekipleri, jandarma eşliğinde harekete geçti.

    Kaçak elektrik kullanımının oldukça yoğun olfuğu bölgede jandarma, abonelik olmadan ve kaçak elektrik kullanımına ilişkin denetim yaptı.

    Kırsal Akıncı ve Kuskunlu mahalleleriye civarındaki yerleşim yerlerine jandarmanın zırhlı araçları eşliğinde giren DEDAŞ görevlileri, kaçak kullanım yapan kişilerin elektriğini kesti.

    84 TRAFONUN ABONELİĞİ YAPILDI

    Elektriği abone olmadan kullanan 84 trafonun abonelikleri yapıldı. Kaçak elektrik kullananlar, saatlerce jandarmayı ikna etmeye çalıştı.

    Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullananlara yapılan denetimde lastik yakıldı VİDEO

    Şanlıurfa da kaçak elektrik kullananlara yapılan denetimde lastik yakıldı #1

    TOMA MÜDAHALE ETTİ

    Ekiplerin Kuskunlu Mahallesi girişini engellemek isteyenler tarafından yolda yakılan lastik ise jandarmanın TOMA aracı tarafından söndürüldü.

    SÖKÜLME İŞLEMLERİ DEVAM EDECEK

    Bölgedeki denetimlerin devam edeceği, abonesi bulunmayan trafoların sökülme işlemlerinin de yapılacağı öğrenildi.

    Şanlıurfa da kaçak elektrik kullananlara yapılan denetimde lastik yakıldı #2

    Şanlıurfa da kaçak elektrik kullananlara yapılan denetimde lastik yakıldı #3

    Şanlıurfa da kaçak elektrik kullananlara yapılan denetimde lastik yakıldı #4

    Şanlıurfa da kaçak elektrik kullananlara yapılan denetimde lastik yakıldı #5

    Şanlıurfa da kaçak elektrik kullananlara yapılan denetimde lastik yakıldı #6

    Şanlıurfa da kaçak elektrik kullananlara yapılan denetimde lastik yakıldı #7

    Şanlıurfa da kaçak elektrik kullananlara yapılan denetimde lastik yakıldı #8

    Şanlıurfa da kaçak elektrik kullananlara yapılan denetimde lastik yakıldı #9

    Şanlıurfa da kaçak elektrik kullananlara yapılan denetimde lastik yakıldı #10

    Şanlıurfa da kaçak elektrik kullananlara yapılan denetimde lastik yakıldı #11

    Şanlıurfa da kaçak elektrik kullananlara yapılan denetimde lastik yakıldı #12

    Şanlıurfa da kaçak elektrik kullananlara yapılan denetimde lastik yakıldı #13

    Şanlıurfa da kaçak elektrik kullananlara yapılan denetimde lastik yakıldı #14

    Şanlıurfa da kaçak elektrik kullananlara yapılan denetimde lastik yakıldı #15

    Şanlıurfa da kaçak elektrik kullananlara yapılan denetimde lastik yakıldı #16

    Şanlıurfa da kaçak elektrik kullananlara yapılan denetimde lastik yakıldı #17

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir