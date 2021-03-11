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    Kaçak yolla Türkiye’ye giren göçmenler Hatay'da kaza yaptı

    Yasa dışı yolla ülkeye giriş yapan 6 göçmen, trafik kazası yapınca jandarma ekiplerine yakalandı.
    • İHA
    • 11.03.2021 - 18:25
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 18:35
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    Kaçak yolla Türkiye’ye giren göçmenler Hatay'da kaza yaptı

    Sınırdan kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan 6 göçmen, Kırıkhan Kurtlusoğuksu mevkiinde 33 ACU 035 plakalı araçla kaza yaptı.

    Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

    3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler, çocuk yaştaki 6 göçmeni Hatay İl Göç İdaresi'ne teslim ettiler.

    Olaya karışan Suriye uyruklu M.E.Ş., A.A.M. ve bu araca gözcülük eden 31 RZ 649 plakalı araç sahibi A.A. isimli şahıslar da ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

    Kaçak yolla Türkiye’ye giren göçmenler Hatay'da kaza yaptı VİDEO

    Kaçak yolla Türkiye’ye giren göçmenler Hatay da kaza yaptı #1

    Kaçak yolla Türkiye’ye giren göçmenler Hatay da kaza yaptı #2

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