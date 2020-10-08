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Kaçak yollarla Türkiye'ye geçen 2 kişi yakalandı
Ceylanpınar'da yakalanan şahıslarla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 08.10.2020 - 11:04
- Güncelleme : 08.10.2020 - 11:04
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı geçen 2 kişi yakayı ele verdi.
Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla geçen Muhammet A. ve Ahmet A., Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.