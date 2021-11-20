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    Kaçakçılar, Aydın'daki müzelere 1 yılda 8 bin eser kazandırdı

    Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla yakalanan kaçakçılar, tarihi eserlerle 1 yıl içerisinde farkında olmadan 8 bin eseri müzelere kattı.
    • İHA
    • 20.11.2021 - 09:27
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    Kaçakçılar, Aydın'daki müzelere 1 yılda 8 bin eser kazandırdı

    Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve açık hava müzesini andıran Aydın’da, her geçen gün yeni tarihi yapılar ve eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

    Ortaya çıkarılan tarihi eserler il genelindeki çeşitli müzelere kazandırılırken, tarihi eser kaçakçıları da Aydın’ın açık hava müzesi olma özelliğini fırsata çevirmeye çalışıyor.

    TARİHİ ESER KAÇAKÇILARI YAKALANIYOR

    Kültür varlıklarının korunması adına çalışmalarına aralıksız devam eden güvenlik güçleri de, kaçakçılara göz açtırmazken son 1 yılda düzenlediği operasyonlar ile tarihi eser kaçakçılarını yakaladı.

    Kaçakçılar, Aydın daki müzelere 1 yılda 8 bin eser kazandırdı #1

    SON OLARAK BİN PARÇA ESER YAKALANDI

    Son olarak Kuşadası’nda gerçekleştirilen operasyonda, güvenlik güçleri Roma ve Bizans başta olmak üzere çeşitli dönemlere ait bin parça tarihi eseri ele geçirirken, şüpheliler ile ilgili adli işlemleri başlattı.

    Kaçakçılar, Aydın daki müzelere 1 yılda 8 bin eser kazandırdı #2

    8 BİN ESER KAZANDIRDILAR

    Kültür miraslarının korunması kapsamında 2021 yılı içerisinde il genelinde yapılan operasyonlarda ise toplam 8 bin eser ele geçirildi. Son 1 yılda tarihi eser kaçakçıları ise istemeden de olsa bir çok tarihi eseri Aydın’a kazandırmış oldu.

    Kaçakçılar, Aydın daki müzelere 1 yılda 8 bin eser kazandırdı #3

    Kaçakçılar, Aydın daki müzelere 1 yılda 8 bin eser kazandırdı #4

    Kaçakçılar, Aydın daki müzelere 1 yılda 8 bin eser kazandırdı #5

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