- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- 'Kaçarlar' suç örgütüne operasyon: 15 şüpheli gözaltına alındı
'Kaçarlar' suç örgütüne operasyon: 15 şüpheli gözaltına alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince "Kaçarlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
- AA
- 12.03.2021 - 10:31
- Güncelleme : 12.03.2021 - 10:32
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince "Kaçarlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
AYRINTILAR GELİYOR...