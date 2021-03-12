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    'Kaçarlar' suç örgütüne operasyon: 15 şüpheli gözaltına alındı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince "Kaçarlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
    • AA
    • 12.03.2021 - 10:31
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 10:32
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    'Kaçarlar' suç örgütüne operasyon: 15 şüpheli gözaltına alındı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince "Kaçarlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

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