Kaçırmaya çalıştıkları adamın aracını gasbettiler

Bursa'da, para yüzünden tartıştıkları İsmail Y.'yi kaçırmaya çalışan, ellerinden kurtulunca da otomobilini gasbeden 4 kişiden 2'si yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, İsmail Y. arkadaşı Uğur Ş. ile kendisine ait 77 AAU 571 plakalı otomobilinde otururken, yanlarına para meselesi yüzünden husumetli olduğu F.T., N.T., T.S. ve A.Ç. geldi.

Bu kişiler, İsmail Y.’den alacakları olan parayı istedi. İsmail Y. ise borcunu ödeme imkanı olmadığını söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı.

KAÇIRMAYA ÇALIŞIP, OTOMOBİLİNİ GASBETTİLER

Tartışma esnasında F.T. silah çekerken, şüphelilerin kaçırmaya kalkıştığı İsmail Y., ellerinden kurtulmayı başardı.

Bunun üzerine şüpheliler, İsmail Y.'nin otomobiline binip kendilerine engel olmak isteyen Uğur Ş.'yi döverek bölgeden ayrıldı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olaya şahit olan bir kişi ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin peşine düştü.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gürsu yönüne giden 4 şüpheli, takip edildiklerini anlayınca otomobili terk edip, yaya olarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu F.T. ile A.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak için emniyete götürülürken, N.T. ve T.S.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.