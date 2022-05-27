KADES'e Kürtçe çağrı dili de eklendi

Daha önce 6 dilde hizmet veren KADES'e Kürtçe seçeneği de eklendiği açıklandı.

Kadına yönelik şiddet ve taciz vakalarında anında müdahale edilebilmesi için geliştirilen KADES uygulaması, ekiplerin hızla olay yerine ulaşmasını sağlıyor.

6 dilde hizmet veren KADES ile birlikte kadınlar kendilerini güvensiz hissettikleri anlarda uygulamadaki tuşa basarak güvenlik güçlerinden destek alıyor.

KADES'le ilgili yürütülen yeni çalışmalar kapsamında yeni diller eklenmesine yönelik çağrılara olumlu yanıt geldi.

Şiddet çalışmaları sunumu

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir, Ankara'da, Türkiye genelinde kadına yönelik şiddetle ilgili yapılan çalışmaların yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

Kürtçe de eklendi

Sunumda İçişleri Bakanlığı’nın Kadın Destek Uygulaması’nın (KADES) içeriği ve arayüzü ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi veren Özdemir, şu anda Türkçe dahil olmak üzere 6 dilde sunulan hizmetin yakın zamanda Almanca, İspanyolca, Kürtçe, Özbekçe ve Kırgızca’nın da dahil edilmesiyle 11 dile ulaşacağını belirtti.