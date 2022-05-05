Polis ekiplerinin 3 dakikada ulaştığı Kadın Destek Uygulaması (KADES)’te asılsız ihbarların daha çok çocukların ‘yardım’ butonuna basması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri KADES’ten gelen ihbarlara anında müdahale ediyor.

KADES üzerinden yardım isteyen kadınların ilk ihbarı haber merkezine düşüyor.

İhbarın bilgisayar ekranına kırmızı renkli uyarı olarak düşmesinin ardından sahada ihbara en yakın polis ekibi adrese yönlendiriliyor.

En fazla 5 dakika içerisinde müdahale ediliyor

Ekipler ortalama 3-5 dakika içerisinde mağdur kadına ulaşarak karşılaştığı sorunu kısa sürede çözüme kavuşturuyor.

Binlerce kadın tarafından kullanılan uygulamada asılsız ihbarların ise daha çok çocukların farkına varmadan ‘yardım’ butonuna basması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Masasında görevli 14 yıllık polis memuru İnci Gül Özay, uygulama hakkında dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi verdi.

KADES’te asılsız ihbarları daha çok çocuklar oluşturuyor ViDEO

Asılsız ihbarları çocuklar yapıyor

İHA’ya konuşan Özay, “KADES İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün projesi çerçevesinde tüm kadın vatandaşlarımızın indirebileceği ücretsiz bir uygulamadır. Akıllı telefonlara sahip tüm kadınlarımız, ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilir. Kullanacak kişilerin öncelikli olarak konum bilgisinin açık olması gerekiyor. Bu çok çok önemlidir.

Uygulamayı kendileri için kullanmaları gerekir. En önemlisi de mağdur durumlarda kullanılması gerekir. Bazı asılsız ihbarlarımız oluyor. Asılsız ihbarlara baktığımız zaman genelde çocuklar tarafından basıldığı söyleniyor. Ya da kurulum aşamasında yanlışlıkla bastıklarını belirtiyorlar. Bunun da önüne de geçmek için yardım isteğinde bulunulduğu zaman ‘Emin misiniz?’ diye bir uyarı var.” diye konuştu.

“Mağdur olanların kullanması gerekiyor”

İhbarın ardından yaşananları anlatan Özay, “Uygulamayı kullanırken önce ‘yardım iste’ butonuna basıyoruz. İhbar düştükten sonra haber merkezimize ihbar gidiyor. Haber merkezimiz de konuma en yakın polis ekibi yönlendiriliyor. Ekibimiz 3 ile 5 dakika arasında konuma ulaşıyor.

Bazen kullanıcılarımız yolda bir kavga görüyorlar, o esnada ya otobüste ya da yolda yürüyor oluyorlar. Hemen KADES butonuna basıyorlar. İhbar kendi adına düşüyor. O yüzden ekiplerimiz gerçek mağdur olana değil, ihbar edene gidiyor. Özellikle mağdur olanların kullanması gerekiyor.” dedi.