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    Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu

    Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu

    İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu kapsamında 54'ü kamu görevlisi 224 kişi için gözaltı kararı alındı.
    • 17.05.2022 - 08:01
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 08:46
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    İstanbul merkezli 5 ilde, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

    224 kişi hakkında gözaltı kararı

    Örgütlü olarak Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Polis ekipleri sabah saatlerinde İstanbul merkezli İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

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