Kasım ayında, Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadınlara elinde bıçakla tehditler savuran Emrah Yılmaz’ın, güvenlikten geçtiği anları da içeren yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz 24 Kasım'da Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek ağır küfürler eden şüpheli Emrah Yılmaz (32) hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılığın hazırladığı iddianamede şüpheli Yılmaz'ın, silahla kasten yaralamaya teşebbüs, kasten yaralama, hakaret, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde, şüpheli Emrah Yılmaz'ın istasyona girerken metal dedektörünün uyarı verdiği fakat güvenlik görevlilerin o sırada orada bulunmadığı anlar yer aldı. Şikayetçiler Senanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'nın da istasyona girdiği gözüken güvenlik kamerası görüntülerinde, şüpheli Emrah Yılmaz'la tartışma yaşadığı sırada diğer yolcuların yaşananları dikkatle izlediği görüldü.

SİGARA YAKTI, BIÇAĞI CEBİNE KOYDU

Ayrıca, şüphelinin olay sonrasında metro istasyonunda sigara yaktığı, bıçağı beline koyup sakince olay yerinden uzaklaştığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı VİDEO

