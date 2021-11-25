Kadıköy metrosundaki saldırganın sabıka kaydı kabarık

Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan saldırganın, 20 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.

İstanbul Kadıköy-Tavşantepe metrosunda, dün akşam saatlerinde bir kadın ve erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Erkek saldırgan, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu.

Adının E.Y. olduğu öğrenilen saldırgan, neredeyse yarısı dolu olan vagonda elinde bıçakla dakikalarca küfürler etti.

GECE YAKALANDI

Bir kapıdan inip, diğerinden tekrar binen küfürlerine ara vermeden devam eden saldırgana, kimse müdahale edemedi.

Bu anlar kayıt altına alınırken, talihsiz kadının “Bıçağı bırak” dediği duyuldu.

Dehşet veren görüntülerin yayılmasının ardından saldırgan, gece saat 02.30 sıralarında yakalandı.

Kadıköy metrosunda dehşete düşüren görüntü VİDEO

EMNİYET’TEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“24 Kasım 2021 günü Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu görülmüştür. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahsı yakalamak için detaylı bir çalışma başlatılmıştır. Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y.(32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs, 02.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır.”

20 ADET SUÇ KAYDI

E.Y.'nin, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından toplamda 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Öte yandan polisin saldırganı yakalama anı kameraya yansıdı.

Görüntülerde, polisin eve giderek saldırganı gözaltına aldığı anlar yer aldı. Evde de geniş çaplı arama yapıldı.

İstanbul'da metroda kadını tehdit eden saldırganın yakalanma anı VİDEO

