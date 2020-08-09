Değnekçiler, İSPARK'a ait yerlere park edenlerden para istiyor. Para vermek zorunda kalan sürücüler, araçlarına zarar gelebileceğinden endişe ediyor.

İstanbul, bir kez daha değnekçilerin haksız para almasına sahne oldu.

Kadıköy'de çekilen görüntülerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İSPARK'a ait cadde ve yol üzerinde bulunan otoparklardaki görevlilerin mesaisinin bitmesinin ardından ortaya çıkan "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılar, gece saatlerinde ücretsiz olan otoparkları vatandaşlara parayla kullandırıyor.

'ARACIMA ZARAR VERİRLER' ENDİŞESİ

Araçlara el işareti yapan değnekçiler, sürücüleri boş olan yerlere yönlendiriyor. Aracını park eden vatandaşların yanına yaklaşan değnekçiler, haksız para talep ediyor. Araçlarına zarar verilmesinden endişe duyan vatandaşlar değnekçilere para veriyor.

Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçiler iş başında ViDEO

BOŞ SOKAK İÇİN 10 LİRA

Bakırköy'de ise boş sokaklardaki değnekçiler, sürücülerin araçlarını park etmesini bekliyor.

Araçlarını park etmek isteyenlerden 10 lira para isteyen bir değnekçi, sürücülere çeşitli noktaları göstererek, söz konusu yerlere araçlarını park edebileceklerini söylüyor.

Otopark pazarlığı, sürücünün bölgeden ayrılmasıyla son buluyor.