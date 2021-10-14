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    Kadıköy ve Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapanlar gözaltına alındı

    Uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 212 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • DHA
    • 14.10.2021 - 18:11
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    Kadıköy ve Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapanlar gözaltına alındı

    İstanbul Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki güvenlik faaliyetlerini sürdürdü.

    Ekipler, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

    Dün akşam saatlerinde Yunus polislerinin şüpheli buldukları bir kişi üzerinde yaptıkları aramalarda 212 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Sinan Y.'nin Kadıköy ve Seyrantepe'deki adreslerine de baskın düzenlendi.

    UYUŞTURUCU MADDELERE EL KONULDU

    Kadıköy Suadiye Mahallesi ve Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'ndeki adreslerde yapılan aramalarda, Kadıköy'deki adreste hassas terazi ve 1,8 gram esrar ele geçirilirken; Seyrantepe'deki adreste ise 1000 gram esrar, şeffaf poşetleri preslemede kullanılan pres makinesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

    Kadıköy ve Kağıthane de uyuşturucu ticareti yapanlar gözaltına alındı #1

    Kadıköy ve Kağıthane de uyuşturucu ticareti yapanlar gözaltına alındı #2

    Kadıköy ve Kağıthane de uyuşturucu ticareti yapanlar gözaltına alındı #3

    Kadıköy ve Kağıthane de uyuşturucu ticareti yapanlar gözaltına alındı #4

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