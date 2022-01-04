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    Kadıköy'de 10 bin dolar değerindeki cihazların bulunduğu çanta çalındı

    Kurumsal bir firma çalışanının bir anlık dalgınlığını fırsat bilen hırsız, içerisinde 10 bin dolar değerinde elektronik cihazların bulunduğu çantayı alarak gözden kayboldu. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 04.01.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 10:53
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    Kadıköy'de 10 bin dolar değerindeki cihazların bulunduğu çanta çalındı

    İstanbul Kadıköy’de kurumsal bir firma çalışanı, malzemelerinin bir kısmını aracına yüklerken, içinde bilgisayar ve ölçüm cihazı bulunan çantayı ise duvarın üzerine bıraktı.

    Cadde üzerinde yürüyen bir kişi ise firma çalışanının içeri girdiğini fırsat bilerek, içinde 10 bin dolar değerinde elektronik cihaz bulunan çantayı aldı.

    Çantayla sokakta yürüyen şüpheli, Göztepe Marmaray İstasyonu'na girerek gözden kayboldu.

    HIRSIZLIK KAMERADA

    O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, şüphelinin caddede yürüdüğü, ardından yolun karşısına geçtiği ve etrafa aldırış etmeden çantayı alıp tekrar yürümeye devam ettiği görülüyor.

    Kadıköy'de 10 bin dolar değerindeki cihazların bulunduğu çanta çalındı ViDEO

    CİHAZLARI BULANA ÖDÜL VERİLECEK

    30 Aralık Perşembe günü saat 16.00 sıralarında yapılan hırsızlık, polis ekiplerine de bildirildi.

    Güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerin, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı, firmanın ise çalınan cihazları bulan kişiye ödül vereceği öğrenildi.

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