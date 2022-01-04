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Kadıköy'de 10 bin dolar değerindeki cihazların bulunduğu çanta çalındı

Kadıköy'de 10 bin dolar değerindeki cihazların bulunduğu çanta çalındı

Kurumsal bir firma çalışanının bir anlık dalgınlığını fırsat bilen hırsız, içerisinde 10 bin dolar değerinde elektronik cihazların bulunduğu çantayı alarak gözden kayboldu. O anlar kameraya yansıdı.