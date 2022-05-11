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    Kadıköy’de 16 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası yalanlandı

    16 yaşındaki kız çocuğunun bekçilerin sözlü tacizine uğradığı ve gözaltına alındığı iddiasını İstanbul Emniyeti yalanladı. Olayın “reşit olmayanla cinsel ilişki” olduğu belirtildi.
    • 11.05.2022 - 15:49
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    Kadıköy’de 16 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası yalanlandı

    İstanbul’un Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi'nde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, F.Ç. ile arkadaşı Z.B.’nin umuma açık alanda uygunsuz halde çevreye rahatsızlık verdiklerini gördü.

    Kontrol amaçlı ikilinin yanına yaklaşan bekçilere iddiaya göre Z.B., zorluk çıkardı.

    “Taciz iftirası atarım” iddiası

    Bunun üzerine bekçiler Z.B.’nin hakkında işlem yapmak için harekete geçti.

    İlgili birime intikal edileceğini öğrenen Z.B., bekçilere ‘görevlilerin kendisine yönelik sözlü tacizde bulundukları yönünde iftira atacağını’ söyledi.

    İfadeleri alınan gençler hakkında adli işlem başlatılırken, olay haberlere “Kadıköy’de 16 yaşındaki çocuğa gözaltı ve bekçi tacizi” iddiası olarak yansıdı.

    İstanbul Emniyeti açıkladı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü de söz konusu haberin ardından açıklama yaptı.

    Açıklamada, “9 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında yaşanan olay sırasında Z.B. isimli şahsın, görevlilere sözlü hakaret ederek zorluk çıkarttığı, kendisine işlem yapılması halinde görevlilerin kendisine yönelik sözlü tacizde bulundukları yönünde iftira atacağını arkadaşı F.Ç. isimli şahsa beyan ettiği, F.Ç. isimli şahsın resmi ifade içeriğinden öğrenilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda, haberde yer alan taciz ve gözaltı iddialarının asılsız ve iftiradan ibaret olduğu anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

    Adli işlem gördüler

    İHA’nın haberine göre ise şüphelilerden F.Ç. isimli şahıs hakkında “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçundan adli işlem yapıldı.

    Ayrıca Z.B. isimli şahıs hakkında 'görevli memura iftira' suçundan adli işlem başlatıldı.


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