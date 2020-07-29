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    Kadıköy’de 2 televizyon çalan hırsız kamerada

    Bir daireden 6 bin lira değerinde 2 adet televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsız serbest bırakıldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 29.07.2020 - 14:28
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    Kadıköy’de 2 televizyon çalan hırsız kamerada

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Acıbadem Caddesi üzerindeki bir binada 3 Temmuz'da meydana gelen hırsızlık olayı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Polis ekipleri, G.A. isimli kadına ait 6 bin TL değerindeki 2 adet televizyonun çalınması olayını Ahmet Ö.'nün (24) gerçekleştirdiğini tespit etti.

    SERBEST BIRAKILDI

    Şüpheli şahıs Fındıklı Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alınırken, bahse konu televizyonlar da ele geçirildi. Şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Kadıköy’de 6 bin liralık televizyon hırsızlığı kamerada İZLE

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Öte yandan televizyon hırsızlığına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde maskeli hırsızın apartmana girdiği, bir süre sonra elinde televizyonla apartmandan ayrıldığı görülüyor.

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