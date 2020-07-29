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- Kadıköy’de 2 televizyon çalan hırsız kamerada
Kadıköy’de 2 televizyon çalan hırsız kamerada
- İHA
- 29.07.2020 - 14:28
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Acıbadem Caddesi üzerindeki bir binada 3 Temmuz'da meydana gelen hırsızlık olayı ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, G.A. isimli kadına ait 6 bin TL değerindeki 2 adet televizyonun çalınması olayını Ahmet Ö.'nün (24) gerçekleştirdiğini tespit etti.
SERBEST BIRAKILDI
Şüpheli şahıs Fındıklı Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alınırken, bahse konu televizyonlar da ele geçirildi. Şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kadıköy’de 6 bin liralık televizyon hırsızlığı kamerada İZLE
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Öte yandan televizyon hırsızlığına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde maskeli hırsızın apartmana girdiği, bir süre sonra elinde televizyonla apartmandan ayrıldığı görülüyor.