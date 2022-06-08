Kadıköy'de 250 milyon liralık mücevher firması vurgunu

Mücevher firması yetkilileri tarafından oluşturulan sistemle, yaklaşık 5 ilden 110 bin kişi tuzağa düşürüldü. Vatandaşları dolandıran şahısların yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor.

Kadıköy merkezli mücevher firması yetkilileri, Türkiye genelinde vurgun yaptı.

Firma yetkilileri tarafından düzenlenen sistem ile yaklaşık 110 bin kişinin, 250 milyon lira dolandırıldığı iddia edildi.

Kayıplara karışan şirket yetkilileri, oluşturdukları sistem ile yatırımcılara değerli olduğu iddia edilen taşlar satarak, bu taşları alan yatırımcılara bir süreliğine haftalık ve yıllık getiri sağladı.

Birçok şehirde işletme açarak güven sağladılar

Sisteme dahil olan vatandaşlar ise durumu yakınlarına da bildirerek daha fazla kişiyi dahil etti. Şirket yetkililerinin, merkezi İstanbul olmak üzere, Yalova, İzmit, Antalya ve Trabzon'da işletme açarak, daha fazla güven kazandığı iddia ediliyor.

1.5 ay önce ödemeler durdu, şubeler kapandı

Yaklaşık 1.5 ay önce firma ödemeleri durdururken, şubeler ise art arda kapandı. Davalar nedeniyle, şirketin Kocaeli şubesine haciz işlemi başlatıldı.

Nabızların yükseldiği anlar kamerada

Şirketin diğer illerde bulunan şubelerinde de haciz işlemi yapıldığı öğrenildi. Daha önce firma yetkilileri ile mağdurlar arasında yaşanan gerginlikler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mağdurlar harekete geçti

Mağdurlar, şirketin Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan merkezi önüne gelerek seslerini duyurmaya çalıştı.

"Yatırdığınız paranın haftalık olarak yüzde 8 geri ödemesini yapıyorlar"

İsmini vermek istemeyen mağdur, "Bizim yüksek bir meblağda yatırımımız oldu. Bu firma mücevher firması. Yatırdığınız para karşılığında ürün alıyorsunuz. O ürünü de haftalık size yüzde 8 olarak geri ödemesini yapıyorlar. Yaklaşık bir buçuk aydır da herhangi bir ödeme alamıyoruz. Bundan dolayı da biz şikayetçi olduk. Hukuki süreci başlattık.

"Bütün yöneticileri yurt dışına kaçtı"

Mağazalarına haciz koydurduk. Yaptığımız şikayetten dolayı 2 kişi de tutuklu. Şu an hukuki sürecin devam etmesi için yapıyoruz. 10 milyonun üzerinde kaybım var. Türkiye genelinde 110 bin mağdur, 250 milyon dolarlık bir vurgun var. Şirket tarafından hala oyalıyorlar, 'paralarınızı yatıracağız diyorlar'. Ukrayna meşeli bir firma olduğu için yurt dışına kaçtı bütün yöneticileri." diye konuştu.

"İnsanların çoğu çekiniyor"

Mağdur olduğunu söyleyen Murat Alkan, "Mücevher şirketi, bir senedir Türkiye'de. Merkez olarak Bağdat Caddesi'ne, buraya kurmuşlar. İnsanlara mücevher satarak yani altın, pırlanta gibi değerli eşyaları satıp bunları 52 hafta geri ödenecek şekilde eğitimlerden bunları biz öğrendik. Yaklaşık üç ay falan oldu. İnsanlar çok mağdur. Buraya aşağı yukarı bin, 2 bin kişinin olması bekleniyordu. Ne yazık ki, burada 10, 15 beş kişi ancak geldi. Yani insanların çoğu çekiniyor. Yani ya böyle bir işine nasıl girdik ya kendi ailelerine, dostlarına, arkadaşlarına böyle bir çekinceleri olduğu için insanlar buraya pek gelmedi.

"110 bin mağdur var"

110 bin mağdur var. Burada kişi getirip, kişiler alışveriş yaptığı zaman ufak bir bonus seviyeniz yükseliyor. Getirdiğiniz kişilerden yüzde 8 para kazanıyorsunuz. Böylece hem kariyer atlıyorsunuz, hem de para kazanıyorsunuz. 52 hafta gelmeden 3 ay içinde tökezledi." dedi.

























