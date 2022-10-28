İş yerinde çalıştığı sırada 30 yıllık arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan aşhıs 40 gün yoğun bakımda kalırken saldırgan arkadaş olay yerinden kaçan şahıs aranıyor.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 13 Haziran'da 41 yaşındaki Şener Över, kendisine ait işyerinde çalıştığı sırada 30 yıllık arkadaşı Mustafa Gübül, yanına geldi.

Şüpheli Mustafa Gübül, bir süre uzaktan takip ettiği arkadaşının dükkanına girerek yanında taşıdığı silahla Över’in üzerine 13 el ateş açtı.

Ardaşın silahın çıkan kurşunların hedefi olan Över, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olay yerinde kaçtı

Saldırgan Gübül ise hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak üzere çalışma başlattı.

O anlar kayıt altına alındı

Öte yandan saldırganın olay yerine gelerek arkadaşı Över’i bir süre uzaktan takip ettiği ve saldırı sonrası kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de 30 yıllık arkadaşına silahla saldırıp kaçtı ViDEO

40 gün boyunca yoğun bakımda kaldı

Hastaneye kaldırılan Över, 40 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Vücudundaki 1 kurşunla tedavisi devam eden Över'in eşi Gamze Över saldırganın yakalanmasını isteyerek, ikili arasında herhangi bir husumet olmadığını belirtti.

"Bunu yapan kişi çocukluk arkadaşı"

Yaşanan olayda ağır yaralanan vatandaşın eşi Gamze Över, "Eşim, işyerinin önünde silahlı saldırıya uğruyor. Saldırgan, eşimi bir süre takip ediyor. Eşim işiyle uğraştığı esnada durumu fırsat bilip 13 el ateş açıyor. Bütün vücudunu paramparça ediyor. Bunu yapan kişi çocukluk arkadaşı. Aralarında hiçbir husumet yok.

Sebebi nedir bilmiyorum ama bu kişinin yakalanmasını istiyorum. Bu resmen canilik. Eşimi öldürmeye teşebbüs etti. Eşimin şu an sağlık durumu kötü. 40 gün yoğun bakımda kaldı. Vücudunda kalan son kurşun riskli olduğu için çıkarılmıyor. Hastanede tedavisi devam ediyor. Benim ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu." dedi.