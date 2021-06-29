Kadıköy'de 4 katlı binada yangın çıktı

Sabah saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınırken, 20 yaşındaki Y.G. yaşamını yitirdi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlıTayyareci Sami Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 1'inci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kadıköy ve çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye erleri alevlerle baş etmeye çalışırken, bir taraftan da üst katlarda kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye uzun uğraşlar sonucu, yangını söndürdü. Bu sırada merdivenle üst katlara ulaşan itfaiye, vatandaşların güvenliğinden emin oluncaya kadar bir süre bekledi. Yangının kontrol altına alınmasından sonra vatandaşlar, apartmanın merdivenlerinden kontrollü bir şekilde indirildi.

20 YAŞINDAKİ GENÇ YANARAK CAN VERDİ

Alevlerin söndürülmesinden sonra dairede kalan gençlerden Y.G.'nin (20) cansız bedenine ulaşıldı. Dairede 8 gencin kaldığı ve yangından hemen sonra çıktıkları öğrenilirken, yangında hayatını kaybeden Y.G.'nin cenazesi ambulansa taşınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kafenin hemen üst kısmına dairelerden uzatılan alanda kalan gençlerin ise dışarı çıktıktan sonra yaşadıklar korku gözlerine yansıdı.

"BEKAR EVİYDİ"

Binadan çıkan Mehmet Başaran, "İçerde uyuyorduk, bir abi bağırdı hemen dışarı koştuk" dedi. Binadan çıkan Abdullah Sarkman ise "Aşağıdan zile bastılar, biz de balkona çıktık. İçeriyi duman sarmıştı, biz de aşağı inemedik." şeklinde konuştu.

Yangının başladığı dairenin hemen altındaki iş yerinin sahibi, "Alt taraftaki dükkan benim. Üst taraftaki alana yatak atmışlar orada yatıyorlar. Orayı blok yapmışlar. Orada bekarlar kalıyor." diye konuştu.