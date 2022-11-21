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    Kadıköy'de alkollü şahıs denetime takılınca gazetecilerin üstüne yürüdü

    Polis ekiplerinin trafikte denetim yaptığı esnada bir araç sürücüsü alkollü çıktı. Sürücünün yanındaki arkadaşı sinirlenince, "Hangi alkol, ne alkolü, saçmalamayın çekmeyin" diyerek tepki gösterdi.
    • 21.11.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 11:59
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    Kadıköy'de alkollü şahıs denetime takılınca gazetecilerin üstüne yürüdü

    Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde sivil trafik ekipleri,  araç sürücülerine yönelik akşam saatlerinde denetim gerçekleştirdi.

    Trafikte seyir halinde giden araçlar tek tek durduruldu ve sürücülerinin gerekli evrak ve belgeleri kontrol edilirken bir yandan da alkol testi yapıldı.

    Denetim esnasında ekiplerin durduğu bir sürücünün yanında bulunan alkollü bir şahsın tepkileri olay oldu.

    "Ne kamyonu, hangi alkol ne alkolü"

    Denetim de trafik polisi ekipleri tarafından durdurulan sürücü Hasan T.'nin, alkollü araç kullandığı tespiti edildi.

    Sürücü Hasan T.'nin yanında yolcu olarak bulunan bir şahıs ise kendisini görüntüleyen gazetecilere sinirlendi ve üzerine yürüdü.

    Şahıs, "Ne kamyonu? Hangi alkol? Ne alkolü? Saçmalamayın çekmeyin." diyerek gaztecilere tepki gösterdi.

    Kadıköy de alkollü şahıs denetime takılınca gazetecilerin üstüne yürüdü #1

    1.40 promil alkollü çıktı

    Denetime takılan araç sürücüsü Hasan T., yapılan promil testinde 1.40 promil alkol çıktı.

    İHA'nın haberine göre, Hasan T.'nin ehliyetine 6 ay el konulurken bin 823 lira para cezası kesilerek aracı bağlandı.

    Kadıköy de alkollü şahıs denetime takılınca gazetecilerin üstüne yürüdü #2

    Kadıköy de alkollü şahıs denetime takılınca gazetecilerin üstüne yürüdü #3

    Kadıköy de alkollü şahıs denetime takılınca gazetecilerin üstüne yürüdü #4


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