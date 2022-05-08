Alkollü olduğu öğrenilen şahıs, kırmızı ışıktan geçip, sokaktan çıkan otomobile çarptı. Çarpılan araç takla atarak savurulurken sürücüsü ise yaralandı.

Bir alkollü sürücü daha, trafikte dehşeti yaşattı.

Kadıköy'de alkollü şekilde araç kullanan Özgür K. isimli şahıs, 61 ACM 802 plakalı otomobiliyle, trafik ışıkları kırmızı konumundayken geçip, sokak içinden çıkan 34 ENR 586 plakalı araca çarptı.

Çarptığı aracın sürücüsü yaralandı

Çarpmanın etkisiyle takla atarak yola savrulan aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

"Bir baktım araç havada"

Kazaya tanık olan bir vatandaş , “Sesi duyunca kafamı çevirdim. Bir baktım araç havada. İki araçta da birer kişi vardı. Sağlık durumları iyiydi” şeklinde konuştu.

Kadıköy'de alkollü sürücünün çarptığı araç takla attı: 1 yaralı ViDEO