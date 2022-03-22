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    Kadıköy’de Alzheimer hastası yaşlı kadına bakıcı şiddeti

    80 yaşındaki Alzheimer hastası kadının yabancı uyruklu bakıcısı tarafından feci şekilde darbedildiği ortaya çıktı. İyi hal indirimiyle 4 yıl 2 ay ceza alan bakıcı, kararla birlikte tahliye oldu.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 16:31
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    Kadıköy’de Alzheimer hastası yaşlı kadına bakıcı şiddeti

    İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası 80 yaşındaki M.K.D., Türkmenistan uyruklu bakıcısı M.S.A. tarafından günlerce şiddete maruz kaldı.

    4 yıldır yaşlı kadının bakıcılığını yaptığı öğrenilen M.S.A., yaşlı kadını saçlarından çekip sürükledi, boğazını sıkıp boğmaya çalıştı.

    Çığlıklarına rağmen yaşlı kadının yüzüne tokat atan bakıcı, vücuduna yumruk atarak yaşlı kadını darbetti.

    GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRDİ

    Annesinin vücudundaki morlukları fark eden H.U., hemen doktora götürdü.

    Doktor, morlukların basit bir çarpma kaynaklanmadığını, kadının darbedildiğini söyledi.

    Eve gizli kamera yerleştiren H.U., görüntüleri izleyince hayatının şokunu yaşadı.

    8 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

    Bakıcının annesine işkence ettiğini gören kadın, darp raporu alarak bakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Gözaltına alınan şüpheli M.S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.S.A. hakkında “beden bakımından kendini savunamayacak kişiye eziyet” suçundan 8 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

    Kadıköy’de Alzheimer hastası yaşlı kadına bakıcı şiddeti #1

    “KENDİME HAKİM OLAMADIM”

    Anadolu 62. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk celsede davayı karara bağladı.

    Karar duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık M.S.A., “Bakım gittikçe zorlaştı. Bundan dolayı da kendime hakim olamadım. Pişmanım.” diyerek kendini savundu.

    Kadıköy’de Alzheimer hastası yaşlı kadına bakıcı şiddeti #2

    TAHLİYE EDİLDİ

    Mahkeme, sanık M.S.A.’yı “Beden bakımından kendini savunamayacak kişiye eziyet” suçundan önce 5 yıl hapis cezası verdi.

    Cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, sanığı 4 yıl 2 ay hapse çarptırdı.

    Kararla birlikte sanığın tahliyesine hükmedildi.

    Kadıköy’de Alzheimer hastası yaşlı kadına bakıcı şiddeti #3

    “AĞZINI KAPATTI, KÜFRETTİ, TOKAT ATTI, KAFASINI DUVARA ÇARPTI”

    Darbedilen yaşlı kadının ailesinin avukatı Celal Ülgen, “Aile önce 80 yaşında bakıma muhtaç kişinin boynunda morluk olduğunu fark ediyor. Doktor bu morluğun basit bir çarpma olmadığını mutlaka darbedilmiş olduğunu söylüyor. Bu işin izlenmesi gerektiğini söylüyor. Eve kamera koyuyorlar. Kamerada bakıcının şiddet uyguladığını, kadının kafasını duvarlara çarptığını, ağzını battaniye ile kapattığını, küfrettiğini, tokat attığını görüyorlar.” dedi.

    Kadıköy’de Alzheimer hastası yaşlı kadına bakıcı şiddeti #4

    “BAŞKALARININ DA CANINI YAKMASIN DİYE UYARIYORUZ”

    Sanığın 5 yıl hapse mahkum edildiğini belirten avukat Ülgen, “Şu anda Türkiye’de. Başka ailelerin de canını yakmasın diye uyarıyoruz. Çok dikkat etmek gerekir gerçekten. İnsanların canı gibi sevdikleri annelerini babalarını bakımına terk ettikleri kişiyi iyi tanımaları ve araştırmaları lazım. Kimseye güvenmemeleri gerekir, artık onu görüyoruz.” diye konuştu.

    Kadıköy’de Alzheimer hastası yaşlı kadına bakıcı şiddeti #5


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