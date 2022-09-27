Kadıköy'de araç, çarptığı elektrik direğini söküp yan yattı

İçinde iki kişinin olduğu otomobil, ara sokakta çarptığı elektrik direğini yerinden söküp yan yattı. Kazada yaralanan Hasan B.B. hastaneye kaldırılırken yaralanmayan Dündar M.Ş., alkolü çıktı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki Adagül Sokak'ta 34 FNT 202 plakalı otomobil, hızla girdiği sokakta sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı.

Otomobil, elektrik direğini yerinden söktükten sonra yan yattı.

Otomobilde bulunan Hasan B.B. yaralanırken, Dündar M.Ş. de kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hasan B.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer kişi 2.31 promil alkollü çıktı

Kazayı yara almadan atlatan Dündar M.Ş.'nin, yapılan testinde 2.31 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Sürücünün kendisi olmadığını söyleyen Dündar M.Ş., polis merkezine götürüldü. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

"Hızını alamıyor, ters dönüyor"

DHA'nın haberine göre; kazayla ilgili konuşan Abdullah Yılmaz, "Dükkanımdaydım, bir ses geldi. Dışarı çıktım, kaza olmuş. Araba hafiften yanmak üzereydi. İki kişi çıkardılar arabanın içinden, bir tanesinin kolu kırıktı. Kaza sokağın başında başladı, süratli geldi.

Hızını alamıyor, ters dönüyor. Yarım saat önce çocuklar okuldan çıkıyordu, bir felaketten dönüldü. Orada doğalgaz kutusu da vardı, o da patlayabilirdi. Arkadaşların kendilerinde pek bir şey yok, onlar adına sevindim." dedi.

Kaza sonrası yaşanan hareketlilik kamerada

Kaza ile ilgili çalışma başlatan polis, sürücüyü belirlemeye çalışırken kaza sonrası yaşanan hareketlilik güvenlik kameraya yansıdı.