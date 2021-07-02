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    Kadıköy'de atıklarla pislenen derenin suyu denize karışıyor

    Atıklar nedeniyle kirlenen, kötü kokan ve rengi değişen derenin suyu Marmara Denizi'ne akarken, derenin son hali havadan çekilen görüntülere yansıdı.
    • DHA
    • 02.07.2021 - 13:02
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    Kadıköy'de atıklarla pislenen derenin suyu denize karışıyor

    İstanbul'un Kadıköy ilçesi Fenerbahçe'de bulunan Kalamış Atatürk Parkı'nın yanındaki dere, atıklar nedeniyle renk değiştirdi.

    Parka gelenler kokudan şikayetçi olurken, atıkların pislettiği derenin suyu Marmara'ya karıştı.

    "AKŞAMLARI DAHA ÇOK KOKUYOR"

    Parka gelenler kötü kokudan rahatsız olduklarını belirtti. Parkta gezen Serkan Eser, "Özellikle akşamları daha çok çıkıyor koku." dedi.

    Kadıköy'de atıklarla pislenen derenin suyu denize karışıyor VİDEO

    Kadıköy de atıklarla pislenen derenin suyu denize karışıyor #1

    "SÜREKLİ HAYVAN ÖLÜLERİ ÇIKIYOR"

    Eser, "Sürekli hayvan ölüleri çıkıyor burada. Sonra bu parktaki kedilerin sürekli bir gözleri kör oluyor. Bu dereden kaynaklanıyor galiba." dedi.

    Denize karışan su havadan da görüntülendi.

    Kadıköy de atıklarla pislenen derenin suyu denize karışıyor #2

    Kadıköy de atıklarla pislenen derenin suyu denize karışıyor #3

    Kadıköy de atıklarla pislenen derenin suyu denize karışıyor #4

    Kadıköy de atıklarla pislenen derenin suyu denize karışıyor #5

    Kadıköy de atıklarla pislenen derenin suyu denize karışıyor #6


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