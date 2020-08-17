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    Kadıköy’de bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı

    Bankta uyuyan bir vatandaşın yanına yaklaşarak, cep telefonuyla konuşma bahanesiyle cüzdanını çalmaya çalışan hırsızın o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 17.08.2020 - 09:59
    • Güncelleme : 17.08.2020 - 09:59
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    Kadıköy’de bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı

    İstanbul Kadıköy iskelesinde bankta uzanarak uyuyan vatandaşın yanına yaklaşan şahıs, telefon ile konuşuyor gibi yaparak uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı.

    UYANARAK HIRSIZA TEPKİ GÖSTERDİ

    O anda uyanan adam ise cüzdanını çalmaya çalışan adamı eliyle iterek tepki gösterdi. Cüzdanı çalmaya çalışan şahıs ise telefon ile konuştuğunu işaret etti. Hırsızlık girişimine sinirlenen adam, bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

    Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Kadıköy’de bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı ViDEO

    Kadıköy’de bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı #1

    Kadıköy’de bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı #2

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