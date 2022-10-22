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    Kadıköy’de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

    Kadıköy’de sokağa süratli giren otomobil hızını alamayınca kaldırıma çarparak taklı attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
    • 22.10.2022 - 05:42
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    Kadıköy’de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

    Kadıköy'de gece saat 2:30 sularında Osmanağa mahallesi Söğütlüçeşme caddesinde, 34 ZT 8565 plakalı otomobil cadde üzerinde süratli şekilde sokağa girdi.

    Kaldırımlara çarpıp takla attı

    Hızını alamayan otomobil cadde üzerinde bulunan beton kaldırımlara çarparak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri itfaiye ve ambulans sevk edildi.

    Kadıköy’de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı #1

    Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti

    Kimliği tespit edilemeyen şahıslara, olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Otomobil içinden çıkartılan şahıslar olay yerinde ambulans ekipleri tarafından müdahale edilerek ambulanslara alındı.

    Kadıköy’de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı #2

    Otomobil olay yerinden çekiciyle kaldırıldı

    Kaza sonucu polis trafiği kontrolü şekilde sağladı. Olay yerinde bulunan otomobil itfaiye ekipleri ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırdı.

    Kadıköy’de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı #3

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, Ppolis meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken olay yerinde incelemelerde bulundu. Yaralılar ise tedavi edilmek üzere Kadıköy Abdülhamithan eğitim ve araştırma hastanesi kaldırdı.

    Kadıköy’de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı #4


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