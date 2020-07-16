Kadıköy'de bıçaklı sopalı 'yan baktın' kavgası

Kağıt toplayıcılarının bıçak ve sopalarla bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansırken, olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, yoldan geçen kağıt toplayıcısı ile apartman önünde bekleyen bir mahalle sakini arasında 'yan baktın' tartışması yaşandı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

SOPALI BIÇAKLI KAVGA

Kavgayı gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeden ayrılan kağıt toplayıcısı bir süre sonra yakınlarıyla birlikte tekrar olay yerine döndü.

Kağıt toplayıcıları ellerindeki sopa ve bıçaklarla gence saldırmaya başlarken, bu sırada kağıt toplayıcılarının önüne geçen bir kadın da yeğenini korumaya çalıştı.

Kadıköy'de bıçaklı sopalı kavga ViDEO

POLİS MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 2 polis, kavgayı ayıramayınca havaya ateş açtı. Tüm uyarılara rağmen durmayan saldırganlar, sopalarla tartıştıkları gence vurmaya devam etti.

9 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Polis, kavgayı güçlükle sonlandırırken; yaşanan olay sonrası polis 9 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

"10 DAKİKA SONRA ARAÇLA GELDİLER"

Olayı gören Gökhan Darı, "Kağıt toplayan arkadaşlarla yoldan geçen 2 kişi kavga etti. Olayın tam detayını bilmiyorum ama ciddi bir kavga yaşandı. Çocuklar arkadaşın kafasını bayaĞI bir kanattılar, yardılar. Ondan sonra kafası yarılan çocuk onları kovalayınca kaçtılar. 10 dakika sonra 10 -15 kişi bir araçla buraya geldi. Sopalarla bıçaklarla geldiler. Müdahale edebildiğimiz kadar ettik. İster istemez korku yaşandı, sokaktan geçenlerin üzerine sopalar fırlatıldı." dedi.