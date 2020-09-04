Bir binadaki bisikleti çalmaya çalışan hırsızlar, bina sakinleri tarafından fark edildi. Hırsız, bisikleti binadan çıkarmaya çalıştığı sırada, bina sakinleri tarafından kovalandı.

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bir şahıs, içine girdiği binadan bisiklet çalmaya çalıştı.

Şahıs bisikleti binanın kapısından çıkarırken başka bir şahıs da onu binanın kapısında bekledi. Şahıslar bisikleti kapıdan çıkaracakları sırada bina sakinleri tarafından fark edildi.

BİSİKLET HIRSIZLARI KAÇTI, BİNA SAKİNİ KOVALADI

Bina sakinlerinin koştuğunu fark eden şahıslar, bisikleti bırakarak kaçmaya başladı. Bisiklet hırsızı iki şahıs hızla kaçarken, bina sakinleri de arkalarından koşarak yakalamaya çalıştı.

Kadıköy'de bina sakini, bisiklet hırsızını kovaladı VİDEO



O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde bir şahıs bisikleti bina kapısından çıkarırken, başka bir şahıs da kapıda bekliyor. Kendilerine doğru koşan bina sakinlerini fark eden hırsızlar, bisikleti bırakıp koşarak kaçmaya başlıyor.



