Kadıköy'de bir binanın balkonları çöktü: Büyük ölçüde hasar oluştu

İnşa tarihinin 1999 depremi öncesi olduğu belirtilen binanın 2. ve 3. katındaki dairelere ait balkonlarda çökme meydana geldi. Can kaybının yaşanmadı.

İstanbul Kadıköy'de cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir bina çöktü.

25 yıllık binada iki dairenin balkonu çökerken, balkonlarda ve apartmanın bahçesinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Şiddetli gürültünün üzerine sokağa dökülen vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ TEDBİR AMAÇLI BEKLEDİ

Adrese gelen ekipler yıkılan balkondan arta kalan beton parçalarını demirlerinden ayırırken, sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı bekledi.

Kadıköy'de bir binanın balkonları çöktü ViDEO



"ÇOK SAĞLAM GÜRÜLDÜ ÇIKTI"

Mahalle sakini Can Pokoy, "Büyük bir ses duyduk. Binanın iki balkonu yerinden kopmuş. İtfaiyeye haber verdik. Arkadaşlar molozları taşımaya başladı. Çok sağlam gürültü çıktı diyebilirim. Yaralı olmadığını duyduk. Bina biraz eskiydi. Sanırım deprem öncesi yapılan bir binaydı" diye konuştu.

Binada büyük çapta maddi hasar oluştu.