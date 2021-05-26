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Kadıköy’de bir kadın çocukları gözü önünde eski eşi tarafından öldürüldü

Kadıköy’de bir kadın çocukları gözü önünde eski eşi tarafından öldürüldü

Kadıköy'de özel bir hastanede çalışan kadın, boşanmış olduğu eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü.