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- Kadıköy’de bir kadın çocukları gözü önünde eski eşi tarafından öldürüldü
Kadıköy’de bir kadın çocukları gözü önünde eski eşi tarafından öldürüldü
- İHA
- 26.05.2021 - 22:09
- Güncelleme : 26.05.2021 - 23:22
Akşam saatlerinde Kadıköy Göztepe’de bulunan özel bir hastanede meydana gelen olayda, çocuklarını eski eşinin çalıştığı hastaneye göz muayenesine getiren G.M. ile eski eşi Y.M. arasında muayenenin ardından tartışma çıktı.
ESKİ EŞİNİ ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE BIÇAKLAYIP KAÇTI
Sözlü tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Öfkeden gözü dönen adam, yanında bulunan bıçakla eski karısını çocuklarının gözü önünde yaralayarak hastaneden kaçtı. Çocukların çığlığı üzerine hastanede panik yaşandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hastane çalışanları durumu polise bildirirken, kanlar içinde yere yığılan kadın ise hemen ameliyata alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Y.M. kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri hastanede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kadıköy’de bir kadın çocukları gözü önünde eski eşi tarafından öldürüldü VİDEO