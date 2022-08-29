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    Kadıköy'de bir kişi metro raylarına uzandı

    Kadıköy metro durağında bir kişi, metronun raylarına atlayan bir kişi, keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koydu ve raylara uzandı.
    • 29.08.2022 - 22:55
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    Kadıköy'de bir kişi metro raylarına uzandı

    Akşam saatlerinde Kadıköy metro durağında bir kişi, duraktan metro raylarına atladı, keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koydu ve raylara uzandı.

    Şahsın rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti.

    Psikolojik sorunlu şahıs, güçlükle ikna edildi

    İHA'nın haberine göre; güvenlik görevlileri, psikolojik sorunları olan şahsı ikna ederken zor anlar yaşadı.

    Metro durağındaki vatandaşlar yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    Kadıköy'de bir kişi metro raylarına uzandı - VİDEO

    Kadıköy de bir kişi metro raylarına uzandı #1


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