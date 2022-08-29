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Kadıköy'de bir kişi metro raylarına uzandı

Kadıköy'de bir kişi metro raylarına uzandı

Kadıköy metro durağında bir kişi, metronun raylarına atlayan bir kişi, keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koydu ve raylara uzandı.