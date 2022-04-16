Kadıköy’de çevik kuvvet polisinin otomobili ikiye bölündü

D-100 Karayolu’nda üst geçidin ayağına çarpan otomobil ikiye bölündü. Parçalanan otomobil içerisinden fırlayan sürücü ağır yaralandı.

F.A.'nın kullandığı 34 NSY 91 plakalı otomobil, İstanbul’un Kadıköy ilçesi D-100 Karayolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini bilinmeyen bir nedenle kaybetmesiyle kaldırıma çıkarak reklam panosuna çarptı.

Sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelen kaza sırasında reklam panosunu parçalayan otomobil, üst geçidin ayağına çarparak ikiye ayrıldı.

Otomobilin bir parçası yan yola savrulurken diğer parçası ise D-100 Karayolu’nun sağ şeridinde kaldı.

Çevik kuvvet polisi çıktı

F.A. araçtan fırlayarak yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı sürücünün çevik kuvvet polisi olarak görev yapan F.A. olduğunu tespit etti.

F.A.’nın silahı ve kişisel eşyaları polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Yol bakım ekipleri kumlama yaptı

Sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza yapan otomobilden sızan akaryakıt ve yağ için yol bakım ekipleri tarafından kumlama çalışması yapıldı.

Durumu ciddi

DHA’nın haberine göre kaza sebebiyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti trafiğe kapanırken, ters istikamette de trafik yoğunluğu oluştu.

Yaralı polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.