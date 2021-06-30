Kadıköy'de cipin durağa çarptığı anlar kamerada

Otomobil ile çarpışan cip, İETT durağına doğru savruldu. Durakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesi Bostancı Sahil Yolu'nda Çağatay Ulaş'ın kullandığı 34 HRC 06 plakalı ciple Kürşat Taze'nin kullandığı 34 GP 5370 plakalı otomobil, dün saat 15.30 sıralarında kaza yaptı.

Kazanın etkisiyle Çağatay Ulaş'ın kullandığı cip, İETT durağına çarptı.

Şans eseri durakta ve kaldırımda kimsenin bulunmaması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İKİ SÜRÜCÜ DE YARA ALMADI

Araç sürücüleri ise kazayı yara almadan atlatırken, durakta hasar meydana geldi.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, belediye ekipleri yola sıçrayan camları temizledi.

Kaza sonrası hasar gören durakta bekleyenler, yaşanan kazalar nedeniyle önlem alınmasını istedi.

Kadıköy'de cip durağa çarptı VİDEO

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hızla gelen cip ile otomobilin kaza yaptığı, cipin durağa çarpmasıyla karşı kaldırımda yürüyen bir yayanın korku ile kaçtığı ve çevrede bulunanların olay yerine koştuğu anlar yer alıyor.