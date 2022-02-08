Kadıköy'de çöken yola düşen adam: Aşağısı korku filmi gibi

3 katlı binanın önündeki zeminin çökmesiyle çukura düşen Ömer Kaçağan, "30 dakika çukurda kaldım. Bir nevi korku filmi gibi bir şeydi” dedi.

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Suadiye Mahallesi Çolak İsmail Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın önünde, geçtiğimiz cumartesi günü yol çöktü.

Çökme nedeniyle 5 metre derinliğinde çukur oluştu. Binanın girişinde bulunan iş yeri sahibi Ömer Kaçağan, oluşan çukura düştü.

“SU KUYUSU VARMIŞ, ÜSTÜ KAPATILMIŞ”

Olaya yönelik açıklama yapan Ömer Kaçağan, şu ifadeleri kullandı:

“Akşam saat 19.30 sıraları müşterimle telefonla konuşuyordum. O esnada burada geçmişte kalan bir su kuyusu varmış, 50 yıl öncesine ait. Üstü daha önce kapatılmış. Tabii 50 yıllık süre içerisinde erozyona uğrayınca o kısım çökme yapmış. Tabii biz bunun farkında değiliz. Bina olarak da farkında değiliz.





“YAKLAŞIK 30 DAKİKA AŞAĞIDA KALDIM”

Ben burada sekiz yıllık esnafım. Meyve suyu dolabıyla beraber ben de düştüm. Allah korudu. 6 metre düştüm. Yaklaşık 30 dakika aşağıda kaldım. Sonra bazı müşterilerim var, onlar geldi o esnada. Mahalleli toplandı, kurtarmaya çalıştılar.

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“AŞAĞIDA ÜSTÜME TOPRAK KAYDI”

İtfaiye istedim. Çünkü aşağıda üstüme toprak kaydı, taşlar düştü. Bir tehlike arz ediyordu. Hem onlar için hem benim için, özellikle benim için. Sonra itfaiye geldi. 30 dakika sonra da yaptıkları inceleme sonucunda merdiven indirdiler. Kendi düştüğüm gibi merdivende kendim çıktım.

“KORKU FİLMİ GİBİ BİR ŞEYDİ AŞAĞISI”

Allah korudu. İki tane kola dolabım gitti. Tentem ve tesisatlarım gitti. Onlar halledilecek şeyler. Ben çok şükür hayattayım. Sadece bacağımda sıyrıklar var. Çünkü sağımda demir vardı, cam kırıldı, dolapların camları kırıldı. Bir nevi korku filmi gibi bir şeydi aşağısı. Kaldığımız yerden hayat devam ediyor.”

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