Kadıköy'de dairede çıkan yangın ölüme yol açtı

11 katlı apartmanda meydana gelen yangında, 67 yaşındaki vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kadıköy'de bir apartmanda yangın çıktı.

Feneryolu Mahallesi Kumbaracılar Sokak'taki 11 katlı apartmanın birinci katındaki daire, henüz belirlenemeyen nedenle alevlere teslim oldu.

YANGIN ANI KAMERADA

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın anı, çevredikler tarafından kaydedildi.

Üst katlarda oturan bina sakinlerinin bir kısmı yangın merdivenini kullanarak dışarı çıkarken, bazıları da itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

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67 YAŞINDAKİ VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını söndürerek duman tahliyesi yapan itfaiye ekipleri, binada yaptıkları incelemede ikinci kattaki dairede yaşayan 67 yaşındaki Hatice Çomçom'un cansız bedenine ulaştı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.