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    Kadıköy'deki değnekçiler yakalandı

    Fenerbahçe Stadyumu çevresinde aracını park eden vatandaşlardan para talep eden iki değnekçi, polis tarafından yakalanarak adli işlem başlatıldı.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 09:17
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    Kadıköy'deki değnekçiler yakalandı

    İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yapılan çalışmalarda, Kadıköy’de bulunan, Fenerbahçe Stadyumu çevresinde aracını park eden vatandaşlardan bazı şahısların park ücreti talep ettiği görüldü.

    2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Değnekçilik yapan K.Ç. ve O.C. isimli şahıslar, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Yakalanan şahıslar hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli maddesi gereğince adli işlem yapıldı.

    Kadıköy deki değnekçiler yakalandı #1

    Kadıköy deki değnekçiler yakalandı #2


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