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    Kadıköy'de demir korkulukları aşan otomobil binanın duvarında asılı kaldı 

    Acıbadem'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak demir korkuluklara çarptıktan sonra binanın duvarına çarparak asılı kaldı.
    • DHA
    • 07.01.2022 - 03:38
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    Kadıköy'de demir korkulukları aşan otomobil binanın duvarında asılı kaldı 

     

    Kadıköy Acıbadem Yeniduygu Sokak üzerinde 07 CUD 34 plakalı otomobil, sürücü G. K.'nın hakimiyeti kaybetmesiyle kaldırımda demir korkuluklara çarptı.

    BİNANIN DUVARINDA ASILI KALDI

    Çarpmanın şiddetiyle yıkılan korkulukları aşan otomobil binanın duvarına çarparak askıda kaldı. Otomobil sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kadıköy de demir korkulukları aşan otomobil binanın duvarında asılı kaldı  #1

    "KORKUDAN PANİKLEDİK"

    Olayın görgü tanığı Ahmet Gündoğdu, "Televizyon izliyordum evde. Bir anda bir gürültü duydum. Çıkıp baktığımızda arabayı bu şekilde gördük. Yaralı falan yok. Sadece gürültüye çıktık. Bayağı bir ses çıktı. Korkudan panikledik. Sadece ben değil, binadaki herkes korkusundan dışarıya çıktı. Ara sokakta böyle bir kaza olması normal değil. Bizim de ilk defa başımıza böyle bir şey geliyor" ifadelerini kullandı.

    Kadıköy de demir korkulukları aşan otomobil binanın duvarında asılı kaldı  #2

    "ÇEKİCİ DE İTFAİYE DE 'ALAMAYIZ' DEDİ"

    Başka bir mahalle sakini ise, "Bir ses duyduk biz binadan. Binanın çatısı yıkılıyor sandık. Geldik, baktık. Araba motosikletle çarpışmamak için kontrolünü kaybetti diyorlar. Ondan sonra binaya girdi. Burada doğalgaz falan da var. Korktuk patlayacak diye ama bir şey olmadı. İtfaiye 'ben alamam' diyor. Çekici de 'ben alırsam düşer' diyor. Bekliyoruz öyle. Yaralı yoktu. Sadece şoför hanımefendinin biraz dudağı kanamıştı. Evi yakınmış oraya gitti. Onun dışında bir yaralı yok. Sadece hasar var" şeklinde konuştu.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    Kadıköy de demir korkulukları aşan otomobil binanın duvarında asılı kaldı  #3

    Kadıköy de demir korkulukları aşan otomobil binanın duvarında asılı kaldı  #4

    Kadıköy de demir korkulukları aşan otomobil binanın duvarında asılı kaldı  #5


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