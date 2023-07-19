Kadıköy'de denetime takılan sürücünün bahanesi dikkat çekti İstanbul polisi, minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetime takılan bir minibüs şoförü ise göbeği olduğu için emniyet kemeri takamadığını söyledi. Şoföre 436 lira para cezası uygulandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul trafiğini bilen bilir… Özellikle yaz sıcaklarında hiç çekilmiyor. Buna rağmen polis, hiçbir sürücünün trafiği tehlikeye düşürmesine izin vermiyor. Kadıköy'de denetim Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu kez Kadıköy'deydi. Minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yolcu gibi minibüslere binen sivil trafik ekipleri, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde yapılan denetimlerde fazla yolcu alan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan şoförlere ceza yazdı. 'Göbeğim var memur bey' Denetimler sırasında durdurulan minibüs şoförü Salih Özdemir ise göbeği olduğu gerekçesiyle emniyet kemeri takmadığını söyledi. Sürücüye bu bahanesine rağmen 436 lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında 4 sürücü, toplamda 4 bin 939 lira para cezası aldı.