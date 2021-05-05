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    Kadıköy'de denize giren Azerbaycanlı boğuldu

    Kadıköy'de, Azerbaycanlı aktivist Bayram Mammadov, denize düşen terliklerini almak için yüzme bilmediği halde suya atlayınca, boğularak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 05.05.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 16:02
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    Kadıköy'de denize giren Azerbaycanlı boğuldu

    Kadıköy Moda sahilinde yaşanan olayda, 25 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Bayram Mammadov'un terlikleri denize düştü.

    Mammadov da terliklerini almak için yüzme bilmediği halde suya atladı.

    Bir süre denizde çırpınan genç, akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Ekipler suda arama çalışması başlatırken, Bayram Mammadov'un cansız bedeni saatler sonra Haydarpaşa Tren Garı açıklarında bulundu.

    Öte yandan Azerbeycanlı gencin ölümünden 2 gün sonra Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir kişi, arkadaşından 2 gündür kayıp olduğunu söyledi. Polisin gösterdiği fotoğraftan ise, kayıp arkadaşının Mammadov olduğunu teşhis etti.

    Bayram Mammadov

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