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- Kadıköy'de diş hekiminin katil zanlısı kameradan tespit edildi
Kadıköy'de diş hekiminin katil zanlısı kameradan tespit edildi
İstanbul Kadıköy'de diş hekimi kadını muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Z.E. güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.
- 24.05.2022 - 00:21
- Güncelleme : 24.05.2022 - 00:36
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki muayenehanesinde 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran, 3 gün önce bıçakla öldürülmüş halde bulundu.
Katil zanlısı kameralardan tespit edildi
Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. İncelenen görüntülerde bir kişinin 20 Mayıs günü saat 16.36'da binadan çıktıktan sonra koşarak hızla uzaklaştığı görüldü.
DHA'nın haberine göre, kimliği tespit edilen şüphelinin Rasimpaşa Mahallesi, Macit Erbudak Sokak'taki evine polis bugün operasyon düzenledi.
Operasyonda Z.E yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kadıköy'de diş hekiminin katil zanlısı kameradan tespit edildi VİDEO